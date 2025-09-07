LE PESANTEUR DE L’ENCRE QUATUOR VOCAL ET VIOLONCELLE Narbonne

LE PESANTEUR DE L’ENCRE QUATUOR VOCAL ET VIOLONCELLE Narbonne dimanche 7 septembre 2025.

LE PESANTEUR DE L’ENCRE QUATUOR VOCAL ET VIOLONCELLE

Place de l’Hôtel de Ville Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 16:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

La musique et les mots entretiennent une relation ancestrale ambigüe. La musique est-elle vraiment ce langage des émotions qui ne signifie rien ? Ou justement, ne tirerait-elle pas sa puissance expressive de son impossibilité à signifier quoi que ce soit? À une époque contemporaine où même les écrits s’envolent, que nous reste-t-il pour exprimer durablement nos émotions les plus profondes, nos craintes les plus concernées ? Quand le verbe et la musique se télescopent, au point d’impact naît la voix, et se révèlent des significations d’une nouvelle intensité.

C’est encadré par deux pièces d’un autre âge, et accompagné par l’intemporalité du violoncelle, que ce programme intimiste plonge dans l’indicible de notre sensibilité.

Programme

— Joseph Dall’Abaco, Caprice n°1 (pour violoncelle seul)

— Arvo Pärt, The Deer’s Cry (arr. pour 4 voix & Violoncelle)

— Lucas Sonzogni, Votre Faim (pour 4 voix)

— Georges Aperghis, Cinq Calme Plats (pour voix seule)

— Kaija Saariaho, Spins and Spells (pour violoncelle seul)

— Arvo Pärt, Da Pacem (à 4 voix a cappella)

— Lucas Sonzogni, La Pesanteur de l’Encre Création Mondiale (pour 4 voix et violoncelle)

— Vittoria Aleotti, 2 Ghirlanda de Madrigali (à 4 voix a cappella)

Durée ~1h

Entrée gratuite sur réservation.

.

Place de l’Hôtel de Ville Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 6 20 44 55 98

English :

Music and words have an age-old, ambiguous relationship. Is music really that « language of emotions » that signifies nothing? Or does it derive its expressive power from its inability to signify anything at all? In this day and age, when even the written word is disappearing, what’s left for us to express our deepest emotions and most deeply felt fears? When words and music collide, at the point of impact the voice is born, revealing meanings of a new intensity.

Framed by two pieces from another age, and accompanied by the timelessness of the cello, this intimate program plunges into the unspeakable depths of our sensitivity.

Program

? Joseph Dall’Abaco, Caprice n°1 (for solo cello)

? Arvo Pärt, The Deer?s Cry (arr. for 4 voices & cello)

? Lucas Sonzogni, Votre Faim (for 4 voices)

? Georges Aperghis, Cinq Calme Plats (for solo voice)

? Kaija Saariaho, Spins and Spells (for solo cello)

? Arvo Pärt, Da Pacem (for 4 voices a cappella)

? Lucas Sonzogni, La Pesanteur de l?Encre Création Mondiale (for 4 voices and cello)

? Vittoria Aleotti, 2 Ghirlanda de Madrigali (for 4 voices a cappella)

Duration: ~1h

Free admission upon reservation.

German :

Musik und Worte haben eine uralte, zwiespältige Beziehung. Ist Musik wirklich eine « Sprache der Gefühle », die nichts bedeutet? Oder bezieht sie ihre Ausdruckskraft nicht gerade aus ihrer Unmöglichkeit, etwas zu bedeuten? Was bleibt uns in der heutigen Zeit, in der selbst das geschriebene Wort vergeht, noch, um unsere tiefsten Gefühle und unsere größten Ängste auszudrücken? Wenn das Wort und die Musik aufeinanderprallen, entsteht am Ort des Aufpralls eine Stimme, und es offenbaren sich Bedeutungen von neuer Intensität.

Umrahmt von zwei Stücken aus einem anderen Zeitalter und begleitet von der Zeitlosigkeit des Cellos, taucht dieses intime Programm in die Unaussprechlichkeit unserer Empfindungen ein.

Programm

? Joseph Dall’Abaco, Caprice Nr. 1 (für Violoncello solo)

? Arvo Pärt, The Deer?s Cry (arr. für 4 Stimmen & Violoncello)

? Lucas Sonzogni, Votre Faim (für 4 Stimmen)

? Georges Aperghis, Cinq Calme Plats (für Einzelstimme)

? Kaija Saariaho, Spins and Spells (für Violoncello solo)?

? Arvo Pärt, Da Pacem (für 4 Stimmen a cappella)?

? Lucas Sonzogni, La Pesanteur de l’Encre Création Mondiale (für 4 Stimmen und Violoncello)

? Vittoria Aleotti, 2 Ghirlanda de Madrigali (für 4 Stimmen a cappella)

Dauer: ~1 Stunde

Freier Eintritt nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Musica e parole hanno un rapporto antico e ambiguo. La musica è davvero un « linguaggio di emozioni » che non significa nulla? Oppure trae la sua forza espressiva dalla sua incapacità di significare alcunché? Al giorno d’oggi, quando anche la parola scritta sta scomparendo nel nulla, cosa ci resta per dare un’espressione duratura alle nostre emozioni più profonde e alle paure più sentite? Quando le parole e la musica si scontrano, la voce nasce nel punto di impatto e si rivela una nuova intensità di significato.

Incorniciato da due brani d’altri tempi e accompagnato dall’atemporalità del violoncello, questo programma intimo si immerge nelle profondità indicibili della nostra sensibilità.

Programma

? Joseph Dall’Abaco, Capriccio n. 1 (per violoncello solo)

? Arvo Pärt, Il grido del cervo (arrangiamento per 4 voci e violoncello)

? Lucas Sonzogni, Votre Faim (per 4 voci)

? Georges Aperghis, Cinq Calme Plats (per voce sola)

? Kaija Saariaho, Spins and Spells (per violoncello solo)

? Arvo Pärt, Da Pacem (per 4 voci a cappella)

? Lucas Sonzogni, Il peso dell’inchiostro Prima mondiale (per 4 voci e violoncello)

? Vittoria Aleotti, 2 Ghirlanda de Madrigali (per 4 voci a cappella) ?

Durata: ~1h

Ingresso libero su prenotazione.

Espanol :

La música y las palabras mantienen una relación antigua y ambigua. ¿Es realmente la música ese « lenguaje de las emociones » que no significa nada? ¿O deriva su fuerza expresiva de su incapacidad para significar algo? Hoy en día, cuando incluso la palabra escrita se desvanece en el aire, ¿qué nos queda para expresar de forma duradera nuestras emociones más profundas y nuestros miedos más profundos? Cuando las palabras y la música chocan, la voz nace en el punto de impacto y se revela una nueva intensidad de significado.

Enmarcado por dos piezas de otra época, y acompañado por la intemporalidad del violonchelo, este programa íntimo se sumerge en las profundidades indecibles de nuestra sensibilidad.

Programa

? Joseph Dall’Abaco, Capricho nº 1 (para violonchelo solo)

? Arvo Pärt, El grito del ciervo (arr. para 4 voces y violonchelo)

? Lucas Sonzogni, Votre Faim (para 4 voces)

? Georges Aperghis, Cinq Calme Plats (para voz solista)

? Kaija Saariaho, Spins and Spells (para violonchelo solo)

? Arvo Pärt, Da Pacem (para 4 voces a cappella)

? Lucas Sonzogni, The Weight of Ink Estreno mundial (para 4 voces y violonchelo)

? Vittoria Aleotti, 2 Ghirlanda de Madrigali (para 4 voces a cappella)

Duración: ~1h

Entrada gratuita previa reserva.

L’événement LE PESANTEUR DE L’ENCRE QUATUOR VOCAL ET VIOLONCELLE Narbonne a été mis à jour le 2025-08-30 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Côte du Midi