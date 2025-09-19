Le PesleTâcle de Alexandre Pesle La Margelle Civray

Le PesleTâcle de Alexandre Pesle La Margelle Civray vendredi 27 février 2026.

Le PesleTâcle de Alexandre Pesle

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Alexandre Pesle est auteur, comédien (et super papa mais il n’aime pas trop en parler, ça fait mec qui se vante). Il a commencé sa carrière à Canal + avec Les Nuls où il a écrit, joué pour et avec eux pendant 6 ans. Auteur historique des Guignols et de la série H .

Si sa tête vous dit quelque chose, c’est que vous l’avez vu, aimé, désiré et attendiez avec impatience sa présence féline, virile dans Caméra Café où il jouait Sylvain le comptable naïf (en français stupide).

Alors que les canaux se multiplient (les chaînes de la TNT, les réseaux sociaux, les chaînes Youtube…) on a l’impression que chacun cherche à créer de la polémique pour faire parler de soi, à tort et à travers. Et être détenteur d’une vérité qui serait universelle.

Comme pour son premier One Man Show, Alexandre a choisi de vous faire rire sur des thèmes délicats en pratiquant un humour grinçant sur des sujets sensibles .

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49

English : Le PesleTâcle de Alexandre Pesle

German : Le PesleTâcle de Alexandre Pesle

Italiano :

Espanol : Le PesleTâcle de Alexandre Pesle

L’événement Le PesleTâcle de Alexandre Pesle Civray a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou