Le petit atelier Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Le petit atelier Bibliothèque Marguerite Audoux Paris mercredi 15 octobre 2025.

Crayons de couleur, pinceaux, ciseaux et tubes de colle… Le petit atelier propose aux enfants de 5 à 8 ans d’expérimenter des techniques de création en s’inspirant de livres variés aux illustrations étonnantes.

Pour les enfants de 5 à 8 ans.

La présence d’un adulte responsable est requise pour les enfants de moins de 7 ans.

Rendez-vous le mercredi 15/10 à 16h.

le rendez-vous mensuel des enfants créatifs

Le mercredi 15 octobre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit

par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

ou par téléphone : 01 44 78 55 20

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-15T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-15T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-15T16:00:00+02:00_2025-10-15T17:30:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux