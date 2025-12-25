Le petit atelier, Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Crayons de couleur, pinceaux, ciseaux et tubes de colle… Le petit atelier propose aux enfants de 5 à 8 ans d’expérimenter des techniques de création en s’inspirant de livres variés aux illustrations étonnantes.

Pour les enfants de 5 à 8 ans.

La présence d’un adulte responsable est requise pour les enfants de moins de 7 ans.

Rendez-vous le mercredi 28/01 à 16h.

le rendez-vous mensuel des enfants créatifs

Le mercredi 28 janvier 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

ou par téléphone : 01 44 78 55 20

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



