Le petit atelier, Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
Le petit atelier, Bibliothèque Marguerite Audoux Paris mercredi 28 janvier 2026.
Crayons de couleur, pinceaux, ciseaux et tubes de colle… Le petit atelier propose aux enfants de 5 à 8 ans d’expérimenter des techniques de création en s’inspirant de livres variés aux illustrations étonnantes.
Pour les enfants de 5 à 8 ans.
La présence d’un adulte responsable est requise pour les enfants de moins de 7 ans.
Rendez-vous le mercredi 28/01 à 16h.
le rendez-vous mensuel des enfants créatifs
Le mercredi 28 janvier 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit
Par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr
ou par téléphone : 01 44 78 55 20
Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux
