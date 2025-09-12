LE PETIT B Florac Trois Rivières

Un univers tendre et poétique où deux danseurs évoluent parmi de grands coussins, au son d’une musique douce et apaisante. Entre mouvement, matière et sensations, ce spectacle immersif invite les enfants à explorer, rêver et partager. Dès 1 an 20 mn + rencontre Tarif unique 6 € / attention jauge limitée

Le Petit B offre aux tout-petits un voyage sensible, entre sons, matières et poésie, dans un univers doux et enveloppant créé rien que pour eux. Une expérience immersive magique.

Le Petit B est un spectacle à vivre avec les sens. Deux danseurs bougent au milieu de gros coussins tout ronds, comme un paysage tendre et calme. Ils rampent, roulent, sautent et s’amusent. Parfois, ils s’approchent, nous frôlent, et nous invitent à nous allonger avec eux. La musique est douce, comme des gouttes d’eau, elle apaise et fait rêver. Le Petit B, c’est une aventure à toucher, regarder, ressentir. Les enfants peuvent bouger, observer, jouer.

Dès 1 an 20 mn + rencontre

tarif unique 6 € / attention jauge limitée

Spectacle co-accueilli avec Scènes Croisées de Lozère

Conception chorégraphie Marion Muzac

© installation Émilie Faïf plasticienne .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

A tender, poetic universe where two dancers move among large cushions, to the sound of soft, soothing music. Between movement, matter and sensations, this immersive show invites children to explore, dream and share. From 1 year 20 mn + meeting One-off fee 6 ? / attention limited capacity

German :

Eine zarte und poetische Welt, in der sich zwei Tänzer zwischen großen Kissen bewegen, begleitet von einer sanften und beruhigenden Musik. Zwischen Bewegung, Materie und Empfindungen lädt diese immersive Aufführung die Kinder zum Erforschen, Träumen und Teilen ein. Ab 1 Jahr 20 Min. + Treffen Einheitspreis 6 ? / Achtung begrenzte Zuschauerzahl

Italiano :

Un universo tenero e poetico in cui due danzatori si muovono tra grandi cuscini, al suono di una musica morbida e rilassante. Tra movimento, materia e sensazioni, questo spettacolo immersivo invita i bambini a esplorare, sognare e condividere. Da 1 anno 20 minuti + incontro Prezzo unico 6? / attenzione capacità limitata

Espanol :

Un universo tierno y poético en el que dos bailarinas se mueven entre grandes cojines, al son de una música suave y relajante. Entre movimiento, materia y sensaciones, este espectáculo inmersivo invita a los niños a explorar, soñar y compartir. A partir de 1 año 20 min + encuentro Precio único 6? / atención aforo limitado

