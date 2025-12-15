LE PETIT B Théâtre de l’Archipel Perpignan

LE PETIT B

Théâtre de l’Archipel Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-15 09:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Au Théâtre de l’Archipel Le studio, un duo de danseurs plongé dans une scénographie mouvante, des bambins disposés à la lisière de cette installation et l’univers musical envoûtant et hypnotique du Boléro de Ravel revisité Le Petit B offre une véritable expérience sensorielle.

.

Théâtre de l’Archipel Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Théâtre de l’Archipel Le studio, a duo of dancers immersed in a moving scenography, toddlers on the edge of the installation and the hypnotic, spellbinding musical universe of Ravel’s Bolero revisited: Le Petit B offers a truly sensory experience.

L’événement LE PETIT B Perpignan a été mis à jour le 2025-12-15 par PERPIGNAN TOURISME