LE PETIT B

Villemolaque Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 10:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Un duo de danseurs plongé dans une scénographie mouvante, des bambins disposés à la lisière de cette installation et l’univers musical envoûtant et hypnotique du Boléro de Ravel revisité Le Petit B offre une véritable expérience sensorielle.

Avec

.

Villemolaque 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 70 72

English :

A duo of dancers immersed in a moving scenography, toddlers on the edge of the installation and the hypnotic, bewitching musical universe of Ravel?s Bolero revisited: Le Petit B offers a truly sensory experience.

With

