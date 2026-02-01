LE PETIT B Villemolaque
LE PETIT B Villemolaque jeudi 19 février 2026.
LE PETIT B
Villemolaque Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 10:00:00
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Un duo de danseurs plongé dans une scénographie mouvante, des bambins disposés à la lisière de cette installation et l’univers musical envoûtant et hypnotique du Boléro de Ravel revisité Le Petit B offre une véritable expérience sensorielle.
Villemolaque 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 70 72
English :
A duo of dancers immersed in a moving scenography, toddlers on the edge of the installation and the hypnotic, bewitching musical universe of Ravel?s Bolero revisited: Le Petit B offers a truly sensory experience.
