Le Petit Bac pour les enfants Médiathèque Jean Arambel Offranville

Le Petit Bac pour les enfants Samedi 4 octobre, 14h15, 15h15 Médiathèque Jean Arambel Seine-Maritime

Début : 2025-10-04T14:15:00 – 2025-10-04T14:45:00

Fin : 2025-10-04T15:15:00 – 2025-10-04T15:45:00

Venez seul, entre amis ou en famille, vous défier au Petit Bac : un jeu simple et convivial autour des mots, des noms et de la culture générale, pour le plaisir des petits comme des grands.

Médiathèque Jean Arambel Avenue de la Hétraie, 76550 Offranville, France

