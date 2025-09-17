LE PETIT BAGNAS ENTRE ART ET NATURE Agde

Au coeur de la Réserve naturelle du Bagnas, entre prairies et sansouïre, puis vivez une démonstration de funambulisme

Plongez au coeur de la Réserve naturelle du Bagnas, entre prairies et sansouïre, puis vivez une démonstration de funambulisme et partagez un moment unique avec deux artistes en création, explorant le lien entre espace et vivant.

Tentez vous aussi l’expérience du fil !

> À partir de 7 ans

> Payant,

> Sur réservation

> Lieu de rendez-vous précisé lors de le réservation

Domaine du Grand Clavelet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr

English :

In the heart of the Bagnas Nature Reserve, between meadows and sansouïre, enjoy a demonstration of tightrope walking

German :

Im Herzen des Naturreservats Bagnas, zwischen Wiesen und Sansouïre, dann erleben Sie eine Seiltanzvorführung

Italiano :

Nel cuore della Riserva Naturale di Bagnas, tra prati e sansa, sperimentate una dimostrazione di funambolismo

Espanol :

En el corazón del Parque Natural de Bagnas, entre prados y sansouïre, viva una demostración de funambulismo

