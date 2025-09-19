Le Petit Bal d’Entraygues Entraygues-sur-Truyère

Le Petit Bal d’Entraygues Entraygues-sur-Truyère vendredi 19 septembre 2025.

Le Petit Bal d’Entraygues

place de la République Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-09-19 2025-10-17 2025-11-21 2025-12-19

Tous les 3ième vendredi du mois (sauf juillet et aout), venez danser toutes les danses traditionnelles avec Folkentrad et groupes invités.

Grand bal le 9 aout en 2025

Plusieurs types de danse Polka, Masurka, Valse, Bourrées, Scottish etc.

Repas possible à 20h (15€/personne avec entrée, plat et dessert).

Sur réservation au 05 65 44 40 62. .

place de la République Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 73 13 37 82

English :

Every 3rd Friday of the month (except July and August), come and dance all the traditional dances with Folkentrad and guest groups.

Grand bal on August 9 in 2025

German :

Jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli und August) können Sie mit Folkentrad und Gastgruppen alle traditionellen Tänze tanzen.

Großer Ball am 9. August 2025

Italiano :

Ogni 3° venerdì del mese (tranne luglio e agosto), venite a ballare tutte le danze tradizionali con Folkentrad e gruppi ospiti.

Gran ballo il 9 agosto 2025

Espanol :

Todos los terceros viernes de mes (excepto julio y agosto), ven a bailar todas las danzas tradicionales con Folkentrad y grupos invitados.

Gran baile el 9 de agosto de 2025

L’événement Le Petit Bal d’Entraygues Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2025-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)