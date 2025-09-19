Le Petit Bal d’Entraygues Entraygues-sur-Truyère
Le Petit Bal d’Entraygues
place de la République Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-09-19 2025-10-17 2025-11-21 2025-12-19
Tous les 3ième vendredi du mois (sauf juillet et aout), venez danser toutes les danses traditionnelles avec Folkentrad et groupes invités.
Grand bal le 9 aout en 2025
Plusieurs types de danse Polka, Masurka, Valse, Bourrées, Scottish etc.
Repas possible à 20h (15€/personne avec entrée, plat et dessert).
Sur réservation au 05 65 44 40 62. .
place de la République Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 73 13 37 82
English :
Every 3rd Friday of the month (except July and August), come and dance all the traditional dances with Folkentrad and guest groups.
Grand bal on August 9 in 2025
German :
Jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli und August) können Sie mit Folkentrad und Gastgruppen alle traditionellen Tänze tanzen.
Großer Ball am 9. August 2025
Italiano :
Ogni 3° venerdì del mese (tranne luglio e agosto), venite a ballare tutte le danze tradizionali con Folkentrad e gruppi ospiti.
Gran ballo il 9 agosto 2025
Espanol :
Todos los terceros viernes de mes (excepto julio y agosto), ven a bailar todas las danzas tradicionales con Folkentrad y grupos invitados.
Gran baile el 9 de agosto de 2025
