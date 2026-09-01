Le petit bal du samedi Atelier Acoustique Neuffons

Informations pratiques

Neuffons

Le petit bal du samedi

Atelier Acoustique 7 Les Moureaux Neuffons Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le Petit Bal du Samedi de Neuffons revient pour une soirée conviviale autour de la musique traditionnelle ! Au programme un apéro façon auberge espagnole pour se retrouver et partager, suivi du concert du trio SOCAM qui fera vibrer banjo, cornemuse et accordéon dans une ambiance chaleureuse et festive. Une belle occasion de danser, écouter et passer un bon moment entre amis ou en famille ! .

Atelier Acoustique 7 Les Moureaux Neuffons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 27 64 78 atelier.acoustique@etik.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le petit bal du samedi Neuffons a été mis à jour le 2026-09-01 par OT de l’Entre-deux-Mers