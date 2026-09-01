Le petit bal du samedi Atelier Acoustique Neuffons
samedi 12 septembre 2026 · Atelier Acoustique · Neuffons
Informations pratiques
Neuffons
Le petit bal du samedi
Atelier Acoustique 7 Les Moureaux Neuffons Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le Petit Bal du Samedi de Neuffons revient pour une soirée conviviale autour de la musique traditionnelle ! Au programme un apéro façon auberge espagnole pour se retrouver et partager, suivi du concert du trio SOCAM qui fera vibrer banjo, cornemuse et accordéon dans une ambiance chaleureuse et festive. Une belle occasion de danser, écouter et passer un bon moment entre amis ou en famille ! .
Atelier Acoustique 7 Les Moureaux Neuffons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 27 64 78 atelier.acoustique@etik.com
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English :
L’événement Le petit bal du samedi Neuffons a été mis à jour le 2026-09-01 par OT de l’Entre-deux-Mers