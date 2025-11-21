Le Petit Bal Perdoux Saint-Perdoux
Le Petit Bal Perdoux
Salle des fêtes Saint-Perdoux Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Soirée bal trad festive à Saint-Perdoux avec initiation à la danse traditionnelle par Carole et Landry. Le groupe Les violons du Quercy Lo Gat animera la soirée dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle. Petite restauration sucrée et buvette sur place. .
Salle des fêtes Saint-Perdoux 46100 Lot Occitanie +33 6 80 31 15 84
English :
Festive trad dance evening in Saint-Perdoux with introduction to traditional dance by Carole and Landry
German :
Festlicher Bal Trad-Abend in Saint-Perdoux mit Einführung in den traditionellen Tanz durch Carole und Landry
Italiano :
Serata di danza tradizionale a Saint-Perdoux con introduzione alla danza tradizionale da parte di Carole e Landry
Espanol :
Velada festiva de danza tradicional en Saint-Perdoux con una introducción a la danza tradicional a cargo de Carole y Landry
