Le Petit Bal Perdoux Saint-Perdoux

Le Petit Bal Perdoux

Salle des fêtes Saint-Perdoux Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Soirée bal trad festive à Saint-Perdoux avec initiation à la danse traditionnelle par Carole et Landry

Soirée bal trad festive à Saint-Perdoux avec initiation à la danse traditionnelle par Carole et Landry. Le groupe Les violons du Quercy Lo Gat animera la soirée dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle. Petite restauration sucrée et buvette sur place. .

Salle des fêtes Saint-Perdoux 46100 Lot Occitanie +33 6 80 31 15 84

English :

Festive trad dance evening in Saint-Perdoux with introduction to traditional dance by Carole and Landry

German :

Festlicher Bal Trad-Abend in Saint-Perdoux mit Einführung in den traditionellen Tanz durch Carole und Landry

Italiano :

Serata di danza tradizionale a Saint-Perdoux con introduzione alla danza tradizionale da parte di Carole e Landry

Espanol :

Velada festiva de danza tradicional en Saint-Perdoux con una introducción a la danza tradicional a cargo de Carole y Landry

