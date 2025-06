Le petit bal perdu bd de Lattre de Tassigny Royan 6 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Le petit bal perdu bd de Lattre de Tassigny Tache Verte Royan Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-07-06

fin : 2025-08-31

2025-07-06

Devenu le rendez-vous immanquable de l’été le petit bal perdu est de retour pour enchanter vos dimanches.

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 pole-animation@mairie-royan.fr

English :

Now an unmissable summer event, the Little Lost Ball is back to enchant your Sundays.

German :

Der kleine verlorene Ball ist wieder da, um Ihre Sonntage zu verzaubern.

Italiano :

Diventato ormai un appuntamento estivo imperdibile, il Piccolo Ballo Perduto torna a incantarvi la domenica.

Espanol :

Convertida en una cita ineludible del verano, la Pequeña Bola Perdida vuelve a encantarle los domingos.

L’événement Le petit bal perdu Royan a été mis à jour le 2025-06-16 par Mairie de Royan