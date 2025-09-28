Le Petit Baryton Scène ouverte Café Le Baryton Lanton

Le Petit Baryton Scène ouverte Café Le Baryton Lanton dimanche 28 septembre 2025.

Le Petit Baryton Scène ouverte

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Venez découvrir des artistes locaux autour d’un apéro-concert.

Le Baryton offre une scène ouverte à toutes celles et ceux qui désirent monter sur les planches.

Le principe est de réunir des artistes, débutants ou non, issus de différents horizons, autour d’une soirée d’échanges et de découvertes où se mélangent, dans la bonne humeur et la bienveillance, talents, styles et personnalités.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Sur réservation, vous pourrez déguster une assiette de tapas charcuteries/fromages accompagnée d’une boisson, au prix de 10€/personne. .

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 51 95 84 lepetitbaryton@gmail.com

