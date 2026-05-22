Le Petit Bestiaire d’Alice rue de la comme Sampigny-lès-Maranges
Le Petit Bestiaire d’Alice rue de la comme Sampigny-lès-Maranges mercredi 3 juin 2026.
Sampigny-lès-Maranges
Le Petit Bestiaire d’Alice
rue de la comme La Turbine Sampigny-lès-Maranges Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Dans la continuité du seul en scène Coucou Hibou ! qu’elle a tourné pendant plusieurs années, Alice Julien-Laferrière propose Le Petit Bestiaire d’Alice, une nouvelle forme légère en solo s’adressant aux enfants à partir de 4 ans.
Avec son violon et d’autres instruments surprise, elle reprend comme fil conducteur l’idée d’un bestiaire abécédaire musical qui est au cœur du livre-disque Le Bestiaire Abécédaire de l’Ensemble Artifices.
Ce spectacle dure env. 40 minutes. Il peut être suivi d’une discussion-présentation des instruments.
Un jus de fruit à partager sera proposé à l’issue de la représentation ! .
rue de la comme La Turbine Sampigny-lès-Maranges 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 51 54 55 abburra.stephanie@gmail.com
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English : Le Petit Bestiaire d’Alice
L’événement Le Petit Bestiaire d’Alice Sampigny-lès-Maranges a été mis à jour le 2026-05-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I