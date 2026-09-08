Le Petit Black Movie (dès 4 ans), La julienne, Plan-les-Ouates
mercredi 4 novembre 2026 · La julienne · Plan-les-Ouates
Informations pratiques
Le Petit Black Movie (dès 4 ans) Mercredi 4 novembre, 15h00 La julienne
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T15:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-04T15:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:00:00+01:00
« Qui respecte la nature, récolte l’avenir ». À travers des histoires aux accents écologiques, nous explorerons la signification de ce dicton : prendre soin de la Terre aujourd’hui, c’est protéger la vie et préserver l’avenir de toutes et tous. En respectant la nature, nous contribuons à un monde meilleur pour demain.
Entrée libre, sans réservation. Groupes : merci d’annoncer votre venue.
La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève
Projection de courts-métrages d’animation gratuits. Une séance par mois autour d’un proverbe issu de la culture populaire.
DR
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