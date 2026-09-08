Le Petit Black Movie (dès 4 ans), La julienne, Plan-les-Ouates

Informations pratiques

Le Petit Black Movie (dès 4 ans) Mercredi 4 novembre, 15h00 La julienne

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T15:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-04T15:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:00:00+01:00

« Qui respecte la nature, récolte l’avenir ». À travers des histoires aux accents écologiques, nous explorerons la signification de ce dicton : prendre soin de la Terre aujourd’hui, c’est protéger la vie et préserver l’avenir de toutes et tous. En respectant la nature, nous contribuons à un monde meilleur pour demain.

Entrée libre, sans réservation. Groupes : merci d’annoncer votre venue.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève

Projection de courts-métrages d’animation gratuits. Une séance par mois autour d’un proverbe issu de la culture populaire.

DR