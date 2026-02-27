Le petit bois des larmes Théâtre jean Lurçat Aubusson

Le petit bois des larmes

Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Exploration poétique pour tout-petits Ce spectacle a un dispositif scénique conçu comme une forêt, constituée de tissus teints en shibori, autour duquel le public se place. En son coeur, une musicienne et chanteuse propose un moment contemplatif et sensible évoquant la fluidité des larmes et le mystère de cette eau qui nous compose.

Rivières, lacs, pluie, les éléments liquides permettent une exploration poétique des émotions qui submergent parfois les tout-petits. Petits et grands sont invités dans la deuxième partie du spectacle à vivre un temps de jeux et d’exploration

du décor. Les spectateurs traversent ces expériences sensorielles et créatives, à partir de la matière proposée pendant la représentation et de livres mis à disposition sur le thème des larmes. .

