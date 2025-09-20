Le Petit Bourg en Place Place Emile Mauguet (place du Petit Bourg) Saint-Dizier

Le Petit Bourg en Place Place Emile Mauguet (place du Petit Bourg) Saint-Dizier samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

La place Émile Mauguet rénovée se met en fête.

De 13h30 à 18h : activités maquillage et manuelles.

De 13h30 à 17h30 : manège à propulsion « Le Cacophonium » (Cie du Bastringue).

Déambulation « Boule de Neige » par le Théâtre la Toupine à 14h et 17h.

De 18h à 21h : soirée DJ.

Un samedi festif pour petits et grands au cœur de Saint-Dizier.

