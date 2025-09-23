Le petit cabaret des îlets Médiathèque Léo Ferré Désertines

Le petit cabaret des îlets Médiathèque Léo Ferré Désertines mardi 23 septembre 2025.

Le petit cabaret des îlets

Médiathèque Léo Ferré 11 rue Joliot Curie Désertines Allier

Début : 2025-09-23 18:00:00

fin : 2025-09-23

2025-09-23

Pour la rentrée, le théâtre des Îlets vient jouer dans vos salons et jardins une présentation artistique et ludique de la saison 25/26 !

Médiathèque Léo Ferré 11 rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41

English :

For the start of the new school year, the Théâtre des Îlets is coming to your living rooms and gardens for an artistic and entertaining presentation of the 25/26 season!

German :

Zum Schulanfang kommt das Théâtre des Îlets in Ihre Wohnzimmer und Gärten, um eine künstlerische und spielerische Präsentation der Saison 25/26 zu spielen!

Italiano :

Quest’autunno, il Théâtre des Îlets arriva nei vostri salotti e giardini per una presentazione artistica e divertente della stagione 25/26!

Espanol :

¡Este otoño, el Théâtre des Îlets llega a sus salones y jardines para una presentación artística y lúdica de la temporada 25/26!

