Le petit cabaret

Naves Corrèze

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-29

2025-11-21 2025-11-28 2025-11-30

Le petit cabaret, représentation à la salle polyvalente.

Entrée 16€ .

Vente en ligne à partir du 30 octobre sur le sitele-petit-cabaret-de-naves.net .

Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 26 74 43

