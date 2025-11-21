Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le petit cabaret Naves

Le petit cabaret

Le petit cabaret Naves vendredi 21 novembre 2025.

Le petit cabaret

Naves Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-21 2025-11-28 2025-11-30

Le petit cabaret, représentation à la salle polyvalente.
Entrée 16€ .
Vente en ligne à partir du 30 octobre sur le sitele-petit-cabaret-de-naves.net   .

Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 26 74 43 

English : Le petit cabaret

German : Le petit cabaret

Italiano :

Espanol : Le petit cabaret

L’événement Le petit cabaret Naves a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze