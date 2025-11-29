Le Petit Cabinet de Curiosités, spectacle familial Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure

Le Petit Cabinet de Curiosités, spectacle familial

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 16:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Le Petit Cabinet de Curiosités, spectacle familial [Pièce pour rêveurs en herbe, en os et en goguette]

Lamp’Houle et Lapotik’Air, deux gardiennes aux velléités scientifiques et aux très véridiques connaissances historiques, vous invitent dans leur cabinet de curiosités. Un spectacle de la compagnie M’O créé par Cecile Blaizot Genvrin avec Elodie Fourré violoncelliste et chanteuse et Sabrina Letondu comédienne.

On trouve dans ce cabinet de curiosités des objets glanés au gré des voyages plus ou moins lointains de Lamp’Houle et Lapotik’Air Plus poétiques que dogmatiques, plus

humoristiques que scientifiques, plus empiriques que méthodiques, elles vous dévoileront chaque objet. Et comme tout émerveille ces deux dames-oiselles ; chaque trouvaille deviendra une histoire mirifique, une chansonnette sceptique, ou, une poésie philosophique.

Bienvenus dans le monde des passionnés de collections avec cet hommage aux curieux, aux poètes et aux rêveurs.

A partir de 6 ans, avec les parents.

Gratuit sur inscription. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

English : Le Petit Cabinet de Curiosités, spectacle familial

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Petit Cabinet de Curiosités, spectacle familial Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-10-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération