Le Petit Cabret des Ilets Le Rouetton Cérilly

Le Petit Cabret des Ilets

Le Rouetton 15, rue Marx Dormoy Cérilly Allier

Début : 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Au Rouetton à l’heure de l’apéro, Le Petit Cabaret des Ilets offrira un joyeux avant-goût de la nouvelle programmation 25/26 du centre dramatique national de Montluçon, agrémentée de chansons et d’extraits de pièces.

Le Rouetton 15, rue Marx Dormoy Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 18 09 38

English :

Le Petit Cabaret des Ilets at Rouetton will offer a joyful foretaste of the new 25/26 program from Montluçon’s national drama center, complete with songs and play excerpts.

German :

Im Rouetton zur Aperitifzeit bietet das Petit Cabaret des Ilets einen fröhlichen Vorgeschmack auf das neue Programm 25/26 des Centre dramatique national de Montluçon, das mit Liedern und Auszügen aus Stücken angereichert wird.

Italiano :

Il Petit Cabaret des Ilets di Rouetton offrirà un’allegra anticipazione del nuovo programma 25/26 del Centro nazionale di teatro di Montluçon, con canzoni ed estratti di opere teatrali.

Espanol :

El Petit Cabaret des Ilets de Rouetton ofrecerá un alegre anticipo de la nueva programación 25/26 del Centro Dramático Nacional de Montluçon, con canciones y extractos de obras teatrales.

