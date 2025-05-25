Le petit Café Marché Théâtre du Bât de l’âne Saint-Jean-de-Trézy

Le petit Café Marché

Théâtre du Bât de l’âne 11 Rue de la Croix Blanche Saint-Jean-de-Trézy Saône-et-Loire

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 13:00:00

2025-11-30

Chaque dernier dimanche du mois jusqu’en novembre, un marché alimentaire local (légumes, fruits, pain) et un moment de détente autour d’un café et de jeux de société.

Producteurs

La ferme des Mirande (Maraichage Varennes Le Grand)

Au pain levé ( pain artisanal Sampigny Les Maranges)

le moulin Madame (pâtes et farine artisanale)

Vous pourrez vous restaurer sur place en profitant de la petite restauration TAPAS du café du Bât de l’Âne .

