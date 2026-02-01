LE PETIT CARNAVAL DU SOLEIL Tordères

LE PETIT CARNAVAL DU SOLEIL

Petits et grands, le DIMANCHE 15 FEVRIER, à 15h, revêtez votre plus beau costume pour participer au CARNAVAL DU SOLEIL de TORDERES, le plus petit carnaval du monde !

N’oubliez pas d’apporter vos percussions, casseroles et autres sifflets pour partici…

Place Major Tordères 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 80 58

English :

Young and old, on SUNDAY FEBRUARY 15 at 3 p.m., don your best costume to take part in the TORDERES CARNAVAL DU SOLEIL, the world’s smallest carnival!

Don’t forget to bring your drums, saucepans and whistles to take part…

