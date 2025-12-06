Le petit carnavaleux Châteauroux

Le petit carnavaleux

2 Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

9.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 12:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Carnaval s’invite à l’office de tourisme de Châteauroux au cours d’un atelier créatif dédié à cet événement festif.

Carnaval est là ! Laissez vos petits loups de 5 à 10 ans enfiler leur plus beau costume pour cet atelier ludique à la découverte des traditions de carnaval. Les origines de cette fête n’auront bientôt plus de secrets pour vos enfants. En cette période créative de l’année, ils auront plaisir à s’amuser et créer leur propre masque de carnaval ! On espère les voir venir déguisés. 9.5 .

2 Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

A fun workshop for children aged 5 to 10, combining carnival discovery and mask-making. You can even come in disguise!

