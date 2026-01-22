LE PETIT CAVEAU SWING : ÉCOUTEZ, JAMMEZ ET DANSEZ LE JAZZ LE DIMANCHE À LA SEICHE La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier
LE PETIT CAVEAU SWING : ÉCOUTEZ, JAMMEZ ET DANSEZ LE JAZZ LE DIMANCHE À LA SEICHE La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier dimanche 25 janvier 2026.
LE PETIT CAVEAU SWING : ÉCOUTEZ, JAMMEZ ET DANSEZ LE JAZZ LE DIMANCHE À LA SEICHE La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier 25 janvier – 1 mars, les dimanches Entrée : 10€ avec une boisson.
Le petit caveau swing : un nouveau jazz club ouvert tous les dimanches de 18h à 22h à La Seiche. On écoute du jazz , on joue, on chante et on danse (blues, swing, juve, boogie, Latin jazz … )
LE PETIT CAVEAU SWING : ÉCOUTEZ, JAMMEZ ET DANSEZ LE JAZZ LE DIMANCHE À LA SEICHE (SEVRIER, 74)
————————————————————————————————–
_Le petit caveau swing : un nouveau jazz club ouvert tous les dimanches de 18h à 22h à La Seiche. On écoute du jazz , on joue, on chante et on danse (blues, swing, juve, boogie, Latin jazz … ) … Ambiance caveau de la Huchette à Paris. 2 sets de concert et une jam session_.
### Programme à venir
_**25 janvier : Ouverture du petit caveau jazz**_
_avec Philippe Martel and Friends, jazz, Blues, Latin jazz, Boogie Woogie, jive, New Orleans._
_**1er février : Spring trio, Swing, New Orleans, Dixieland, Chicago.**_
_avec Frédéric Vauthier, Pascal Mériot, Helene Avice._
_**8 février : Trio Feel Good, jazz, Blues, Jive, Latin jazz.**_
_avec Kristin Marion, Bruno Bellemin et Fred Debraine._
_**15 février : Spring Trio, Swing, New Orleans, Dixieland, Chicago**_
_avec Frédéric Vauthier, Pascal Mériot, Malcolm Potter._
_**22 février et 1er mars : Trio Jazz Manouche.**_
_avec Christophe Lartilleux, Nitcho Reinhardt, Fred Debraine._
**Jam Session (toutes dates): standards jazz et blues, bossa. Inscriptions sur place.**
** bar et restauration sur place.**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-25T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-01T22:00:00.000+01:00
1
https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/concert-sevrier/petit-caveau-swing/
La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de Piron Sevrier 74320 Haute-Savoie