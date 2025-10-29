Le petit chapeau rond rouge Espace culturel des Carmes Montélimar

Espace culturel des Carmes 24 rue monnaie vieille Montélimar Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29 15:45:00

2025-10-29

Préparez-vous à plonger dans un univers théâtral loufoque où rien ne se passe comme prévu !

« Une comédie haute en couleur qui fera rire aux éclats toute la famille ! »

Espace culturel des Carmes 24 rue monnaie vieille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 07 78 74 compagnietracnart@gmail.com

English :

Get ready to plunge into a zany theatrical universe where nothing goes as planned!

« A colorful comedy that will have the whole family laughing out loud! »

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, in eine verrückte Theaterwelt einzutauchen, in der nichts so läuft, wie es soll!

« Eine farbenfrohe Komödie, bei der die ganze Familie lauthals lachen wird! »

Italiano :

Preparatevi a immergervi in un universo teatrale bizzarro dove nulla va secondo i piani!

« Una commedia colorata che farà ridere a crepapelle tutta la famiglia!

Espanol :

Prepárese para sumergirse en un alocado universo teatral en el que nada sale según lo previsto

« Una comedia llena de color que hará reír a carcajadas a toda la familia

