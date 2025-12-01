Le Petit Chapeau Rond Rouge Conservatoire Le Tintamarre Montélimar

Le Petit Chapeau Rond Rouge Conservatoire Le Tintamarre Montélimar samedi 13 décembre 2025.

Le Petit Chapeau Rond Rouge

Conservatoire Le Tintamarre 5 Rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14

Tout le monde connaît l’histoire du petit chaperon rouge et de sa galette qu’il doit apporter à sa grand-mère…
Conservatoire Le Tintamarre 5 Rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71  tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr

English :

Everyone knows the story of Little Red Riding Hood and the cake he has to take to his grandmother…

German :

Jeder kennt die Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Kuchen, den sie ihrer Großmutter bringen soll…

Italiano :

Tutti conoscono la storia di Cappuccetto Rosso e della torta che deve portare alla nonna…

Espanol :

Todo el mundo conoce la historia de Caperucita Roja y el pastel que tiene que llevar a su abuela…

L’événement Le Petit Chapeau Rond Rouge Montélimar a été mis à jour le 2025-11-21 par Montélimar Tourisme Agglomération