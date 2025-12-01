Le Petit Chapeau Rond Rouge Conservatoire Le Tintamarre Montélimar
Le Petit Chapeau Rond Rouge Conservatoire Le Tintamarre Montélimar samedi 13 décembre 2025.
Conservatoire Le Tintamarre 5 Rue Bouverie Montélimar Drôme
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-13 2025-12-14
Tout le monde connaît l’histoire du petit chaperon rouge et de sa galette qu’il doit apporter à sa grand-mère…
Conservatoire Le Tintamarre 5 Rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr
English :
Everyone knows the story of Little Red Riding Hood and the cake he has to take to his grandmother…
German :
Jeder kennt die Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Kuchen, den sie ihrer Großmutter bringen soll…
Italiano :
Tutti conoscono la storia di Cappuccetto Rosso e della torta che deve portare alla nonna…
Espanol :
Todo el mundo conoce la historia de Caperucita Roja y el pastel que tiene que llevar a su abuela…
