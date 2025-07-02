Le petit chaperon rouge Compiègne

Le petit chaperon rouge Compiègne jeudi 9 avril 2026.

Le petit chaperon rouge

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 17 – 17 – 23

17

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n’y est pas ! Inscrit dans la mémoire culturelle depuis des siècles, tout le monde connaît le célèbre conte. Joël Pommerat s’en empare et le réenchante en fable moderne profonde et exaltante.

Il était une fois une jeune fille vivant au sein d’une maison isolée au fin fond de la forêt. En compagnie d’une mère peu présente car trop débordée, la petite fille seule s’ennuie. Elle décide alors de traverser la forêt et de retrouver sa grand-mère. Ici commence le récit d’une épreuve initiatique, où elle devra affronter et vaincre ses peurs.

En 2004, le talentueux Joël Pommerat s’attaquait à la réécriture de son premier conte à destination du jeune public, avant de continuer sa série avec Pinocchio ou encore Cendrillon. Quel plaisir de

pouvoir remonter dans le temps et découvrir les prémices d’un des plus grands auteurs-metteurs en scène français du XXIe siècle !

Il nous livre sa propre version de l’histoire, une réflexion profonde sur l’humanité, ses difficultés à communiquer et la peur de grandir. Ici se dresse aussi l’histoire de trois générations de femmes, interprétées au travers de personnages sincères et authentiques. Un théâtre poignant, où l’écriture incisive de Pommerat interroge et éclaire avec humour et réalisme.

Un spectacle délicat, qui donnera à coup sûr le goût du théâtre aux jeunes spectateurs, et rappellera aux adultes sa portée salvatrice !

Dès 6 ans 17 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le petit chaperon rouge Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme