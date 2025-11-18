Le petit chaperon rouge Théâtre Municipal de Coutances Coutances

Le petit chaperon rouge

En 2011, le chorégraphe Sylvain Huc dépoussiérait Le Petit Chaperon rouge ! Après 250 représentations, il a souhaité (re)découvrir les vertiges de ce conte ancestral. Le Petit Chaperon rouge renoue ici avec la férocité et une certaine amoralité que contenaient les contes de la tradition orale et le texte original de Charles Perrault, bien loin de l’univers des frères Grimm. Il propose un reflet condensé, fascinant et complexe d’une réalité autant excitante que périlleuse la relation à l’autre. Le chorégraphe trifouille les entrailles du conte pour en danser une version bouillonnante et physiquement engagée, loin de la narration. Portée avec intensité par une danseuse, un danseur

et un DJ, cette histoire fascinante, irréelle et politique à la fois, à la relecture très moderne, suscite peur et jeu, effroi et plaisir.

Une création qui n’est absolument pas réservée aux enfants… .

