LE PETIT CHAPERON ROUGE SPECTACLE JEUNESSE

Rue du Stade Marvejols Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Rendez-vous Mardi 07 Avril à 10h & 14h30, à la Salle polyvalente de Marvejols, pour frissonner et redécouvrir cette histoire fondatrice de notre imaginaire collectif !

Rendez-vous Mardi 07 Avril à 10h & 14h30, à la Salle polyvalente de Marvejols, pour frissonner et redécouvrir cette histoire fondatrice de notre imaginaire collectif !

Dans une toute petite maison perdue dans une forêt lointaine, vivent une petite fille, une maman, et un creux d’amour au milieu. Dans cette toute petite maison règne en maître l’ennui assourdissant.

Parfois la petite fille cherchait par tous les moyens à se faire remarquer mais la maman de la petite fille était tellement occupée qu’elle ne voyait même plus sa petite fille.

Mais que va-t-il se passer lorsque la petite fille aura réussi à faire un gâteau pour sa grand-mère ? Lorsqu’elle ira seule dans la sombre forêt au milieu des grands arbres ? Lorsqu’elle rencontrera cette véritable bête véritablement monstrueuse ?

Ce texte jeune public, d’une grande exigence, devient ici un spectacle tout public, s’adressant de la même manière aux enfants et aux adultes, tout en questionnant la théâtralité, la frontière entre l’interprète et le public.

Autour du spectacle Buvette et restauration sucrée proposées par l’APEL de l’école Sainte-Famille de Marvejols

Infos & billetterie Cinéma Le Trianon Marvejols 04 66 32 01 14 letrianon@cc-gevaudan.fr .

Rue du Stade Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 01 14 letrianon@cc-gevaudan.fr

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English :

Join us on Tuesday, April 07 at 10 a.m. & 2:30 p.m., at the Salle polyvalente in Marvejols, to thrill and rediscover this founding story of our collective imagination!

L’événement LE PETIT CHAPERON ROUGE SPECTACLE JEUNESSE Marvejols a été mis à jour le 2026-03-17 par 48-CDT48