Le petit choeur MJC Guérinière Caen

Le petit choeur Vendredi 21 novembre 2025, 18h00 MJC Guérinière Calvados

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T18:00:00 – 2025-11-21T20:00:00

Fin : 2025-11-21T18:00:00 – 2025-11-21T20:00:00

Azatjam et le Choeur des habitants de la Guérinière

vous emmènent dans un voyage musical à travers des chants et

polyphonies du monde (Italie, Finlande, Espagne, Mexique, Iran…).

Le groupe recueille des chants traditionnels auprès d’habitants

volontaires de la Guérinière, afin de coconstruire le programme et de

partager la scène pour un concert unique au sein du quartier en

novembre 2025.

Trois ateliers permettront de constituer et former le Choeur éphémère.

Laissez-vous embarquer dans un concert où le chant prend place comme

moyen d’expression, biais de rencontre et lieu de partage.

MJC Guérinière 10 rue des Bouviers Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Azatjam et le choeur éphémère de la Guerinière

Coline Esnault