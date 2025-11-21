Le petit choeur MJC Guérinière Caen
Le petit choeur MJC Guérinière Caen vendredi 21 novembre 2025.
Le petit choeur Vendredi 21 novembre 2025, 18h00 MJC Guérinière Calvados
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-21T18:00:00 – 2025-11-21T20:00:00
Fin : 2025-11-21T18:00:00 – 2025-11-21T20:00:00
Azatjam et le Choeur des habitants de la Guérinière
vous emmènent dans un voyage musical à travers des chants et
polyphonies du monde (Italie, Finlande, Espagne, Mexique, Iran…).
Le groupe recueille des chants traditionnels auprès d’habitants
volontaires de la Guérinière, afin de coconstruire le programme et de
partager la scène pour un concert unique au sein du quartier en
novembre 2025.
Trois ateliers permettront de constituer et former le Choeur éphémère.
Laissez-vous embarquer dans un concert où le chant prend place comme
moyen d’expression, biais de rencontre et lieu de partage.
MJC Guérinière 10 rue des Bouviers Caen Caen 14000 Calvados Normandie
Azatjam et le choeur éphémère de la Guerinière
Coline Esnault