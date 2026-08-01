Le Petit-Ciné Club As Bestas Salle des Fêtes La Petite-Marche
samedi 29 août 2026 · Salle des Fêtes · La Petite-Marche
Informations pratiques
La Petite-Marche
Le Petit-Ciné Club As Bestas
Salle des Fêtes 9 place de la Mairie La Petite-Marche Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:45:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le petit ciné club de La Petite Marche présente un petit bijou de tension dramatique le film espagnol As Bestas (2022)
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Salle des Fêtes 9 place de la Mairie La Petite-Marche 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 05 08 74 lepetitcineclub@gmail.com
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English :
The small film club at La Petite Marche presents a little gem of dramatic tension: the Spanish film As Bestas (2022)
L’événement Le Petit-Ciné Club As Bestas La Petite-Marche a été mis à jour le 2026-08-22 par Montluçon Tourisme