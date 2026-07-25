Le Petit-Ciné Club Le Salaire de la peur La Petite-Marche
samedi 8 août 2026 · La Petite-Marche
Informations pratiques
La Petite-Marche
Le Petit-Ciné Club Le Salaire de la peur
9 place de la Mairie La Petite-Marche Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:45:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le Salaire de la peur (1953), un thriller d’aventure à ne pas manquer !
.
9 place de la Mairie La Petite-Marche 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 05 08 74 lefilm2mariage@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
*The Wages of Fear* (1953), an adventure thriller you won’t want to miss!
L’événement Le Petit-Ciné Club Le Salaire de la peur La Petite-Marche a été mis à jour le 2026-07-25 par Montluçon Tourisme