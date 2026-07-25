Informations pratiques

La Petite-Marche

Le Petit-Ciné Club Le Salaire de la peur

9 place de la Mairie La Petite-Marche Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:45:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le Salaire de la peur (1953), un thriller d’aventure à ne pas manquer !

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9 place de la Mairie La Petite-Marche 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 05 08 74 lefilm2mariage@gmail.com

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English :

*The Wages of Fear* (1953), an adventure thriller you won’t want to miss!

L’événement Le Petit-Ciné Club Le Salaire de la peur La Petite-Marche a été mis à jour le 2026-07-25 par Montluçon Tourisme