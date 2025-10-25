Le petit ciné des vacances Amilly

Le petit ciné des vacances Amilly samedi 25 octobre 2025.

Le petit ciné des vacances

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Début : 2025-10-25 16:00:00

2025-10-25

Du cinéma gratuit, bien installés dans les fauteuils rouges de l’auditorium !

Projection de courts-métrages. À partir de 3 ans, entrée libre, sans réservation. .

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

