Le petit ciné des vacances Amilly samedi 25 octobre 2025.

56 Rue des Droits de l'Homme Amilly Loiret

Début : 2025-10-25 16:00:00
2025-10-25

Du cinéma gratuit, bien installés dans les fauteuils rouges de l’auditorium !
Projection de courts-métrages. À partir de 3 ans, entrée libre, sans réservation.   .

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55 

English :

Vacation movies

German :

Das kleine Ferienkino

Italiano :

Cinema per le vacanze

Espanol :

Cine de vacaciones

