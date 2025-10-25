Le petit ciné des vacances Amilly
samedi 25 octobre 2025
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Début : 2025-10-25 16:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Du cinéma gratuit, bien installés dans les fauteuils rouges de l’auditorium !
Projection de courts-métrages. À partir de 3 ans, entrée libre, sans réservation. .
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
English :
Vacation movies
German :
Das kleine Ferienkino
Italiano :
Cinema per le vacanze
Espanol :
Cine de vacaciones
