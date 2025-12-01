LE PETIT CIRQUE THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

LE PETIT CIRQUE

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 20:30:00

fin : 2025-12-13 21:30:00

Date(s) :

2025-12-10

L’album Saisons de Pomme prend vie sur une scène mouvante qui vous plonge dans un grand bain sensoriel !

Pomme brûlait de prolonger l’expérience de Saisons, son concept album sorti en 2023. Problème un simple concert était impuissant à traduire ce projet où chaque chanson évoque un mois de l’année et célèbre le cycle de la nature. L’auteure-compositrice-interprète s’est donc bâti un écrin sur mesure avec le concours de Marie et Yoann Bourgeois, danseurs et circassiens à qui l’on doit notamment la chorégraphie vertigineuse du clip de Let somebody Go de Coldplay et Selena Gomez.

Ils signent à six mains ce Petit cirque où sensibilisation écologique, musique, danse, cirque et magie fusionnent. Le spectacle suit un personnage au fil de sa vie et imagine un monde où humains et nature pourraient cohabiter. Chaque saison accentue un élément naturel, une palette chromatique et un phénomène. Pour cela, les artistes ont imaginé une scène circulaire et rotative aux allures de piste de cirque légèrement désuète, qui offre une multiplicité de points de vue et un jeu sur la force centrifuge et la gravité.

Sans la présence physique de Pomme, mais avec sa voix et ses arrangements, cette création immersive séduit les enfants… et ceux qui ont su le rester. 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13

English :

The album Saisons de Pomme comes to life on a moving stage, immersing you in a sensory experience!

L’événement LE PETIT CIRQUE Toulouse a été mis à jour le 2025-12-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE