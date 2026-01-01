Le Petit-déj’ de La Virgule La Virgule Morlaix

Le Petit-déj’ de La Virgule

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Début : 2026-01-27 10:00:00

fin : 2026-01-27 11:30:00

2026-01-27

Profitez d’une découverte du musée numérique autour d’une formule petit-déjeuner.

Mardi 27 janvier Paul Cézanne

Adultes Réservation obligatoire 6€ .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

