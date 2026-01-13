Le Petit-déj’ de La Virgule La Virgule Morlaix
Le Petit-déj’ de La Virgule La Virgule Morlaix mardi 3 mars 2026.
Le Petit-déj’ de La Virgule
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 10:00:00
fin : 2026-03-03 11:30:00
Date(s) :
2026-03-03
Profitez d’une découverte du musée numérique autour d’une formule petit-déjeuner.
Mardi 3 mars La mythologie gréco-romaine racontée par la peinture
Adultes Réservation obligatoire 6€ .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Petit-déj’ de La Virgule
L’événement Le Petit-déj’ de La Virgule Morlaix a été mis à jour le 2026-01-13 par OT BAIE DE MORLAIX