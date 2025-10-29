Le petit-déj des lamas et alpagas chez Lama Émoi Saint-Aignan

Le petit-déj des lamas et alpagas chez Lama Émoi

83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan Loir-et-Cher

Début : Mercredi 2025-10-29 09:30:00

fin : 2025-10-31

Lama Emoi vous propose une animation « Le peti-déj des lamas et alpagas » tous les mercredis des prochaines vacances scolaires de 9h30 à 10h30. Attablez-vous avec les animaux ! Service du petit-déjeuner pour les animaux. Boissons chaudes à volonté avec les animaux en liberté. réservation obligatoire.

83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 52 69 76

English :

Lama Emoi offers a « Llamas and Alpacas breakfast » every Wednesday during the school vacations, from 9:30 to 10:30 am. Join the animals! Breakfast service for the animals. All-you-can-eat hot drinks with free-ranging animals. Reservations required.

German :

Lama Emoi bietet Ihnen jeden Mittwoch in den nächsten Schulferien von 9:30 bis 10:30 Uhr eine Animation « Das Frühstück der Lamas und Alpakas » an. Machen Sie sich mit den Tieren vertraut! Frühstücksservice für die Tiere. Heiße Getränke nach Belieben mit den frei lebenden Tieren. Reservierung erforder

Italiano :

Lama Emoi offre una « Colazione di lama e alpaca » ogni mercoledì durante le prossime vacanze scolastiche dalle 9.30 alle 10.30. Partecipa con gli animali! Servizio di colazione per gli animali. Bevande calde a volontà con gli animali liberi. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Lama Emoi ofrece un « Desayuno de llamas y alpacas » todos los miércoles durante las próximas vacaciones escolares, de 9.30 a 10.30 horas. ¡Únete a los animales! Servicio de desayuno para los animales. Bebidas calientes con los animales en libertad. Imprescindible reservar.

