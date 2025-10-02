Le petit-déjeuner des entrepreneuses Le sablier penché Dieulefit

Le petit-déjeuner des entrepreneuses Le sablier penché Dieulefit jeudi 2 octobre 2025.

Le petit-déjeuner des entrepreneuses

Le sablier penché 6 rue du Bourg Dieulefit Drôme

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-10-02 09:00:00

fin : 2025-10-02 11:00:00

Date(s) :

2025-10-02

le petit-déjeuner des entrepreneuses sur inscription

Le sablier penché 6 rue du Bourg Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bonjour@louvrechemins.fr

English :

women entrepreneurs’ breakfast on registration

German :

das Frühstück für Unternehmerinnen mit Anmeldung

Italiano :

la colazione per le donne imprenditrici registrazione obbligatoria

Espanol :

desayuno para mujeres empresarias inscripción obligatoria

L’événement Le petit-déjeuner des entrepreneuses Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux