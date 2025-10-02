Le petit-déjeuner des entrepreneuses Le sablier penché Dieulefit
Le petit-déjeuner des entrepreneuses Le sablier penché Dieulefit jeudi 2 octobre 2025.
Le petit-déjeuner des entrepreneuses
Le sablier penché 6 rue du Bourg Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 09:00:00
fin : 2025-10-02 11:00:00
Date(s) :
2025-10-02
le petit-déjeuner des entrepreneuses sur inscription
.
Le sablier penché 6 rue du Bourg Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bonjour@louvrechemins.fr
English :
women entrepreneurs’ breakfast on registration
German :
das Frühstück für Unternehmerinnen mit Anmeldung
Italiano :
la colazione per le donne imprenditrici registrazione obbligatoria
Espanol :
desayuno para mujeres empresarias inscripción obligatoria
L’événement Le petit-déjeuner des entrepreneuses Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux