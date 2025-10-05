LE PETIT DÉJEUNER Jardin de la bibliothèque Machecoul-Saint-Même

Jardin de la bibliothèque 3 Rue de la Ville en Bois Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Un théâtre inattendu, gourmand et chaleureux !

Un frichti théâtral pour se réveiller ?

Dans l’odeur du café, posez-vous sur un tabouret. Au centre d’un comptoir en bois, deux comédien(nes) cordon bleu ; gestes au rasoir et œil complice, ils ou elles vous tapent la discute jactance moderne et brèves du matin, c’est l’accueil !

Sur la tablette de sapin cirée, on vous propose un œuf coque, un jus d’orange, une madeleine maison… et voici que commence 40 minutes de mangeailles et de textes généreusement partagés ; les odeurs, les sons et les mots. Vous croiserez les Miscellanées culinaires du célèbre Mr Schott mais aussi Proust ou Alice au pays des merveilles. Un théâtre inattendu, gourmand et chaleureux !

Durée: 40 minutes

Dès 12 ans

Tarif unique: 13 € .

English :

Unexpected, delicious, warm theater!

German :

Ein unerwartetes, gieriges und herzliches Theater!

Italiano :

Teatro inaspettato, delizioso e caldo!

Espanol :

¡Un teatro inesperado, delicioso y cálido!

