Le Petit Détournement Cie La Poule Salle William-Turner Le Cellier dimanche 8 février 2026.

Salle William-Turner 65 Rue de Bel-Air Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : 6.99 – 6.99 – EUR

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

Théâtre d’impro

1 maître de cérémonie cinéphile + 4 improvisateurs chevronnés = 1 show déjanté de doublages improvisés !

Le Petit Détournement à la nantaise, se sont 4 improvisateurs mis au défi de recréer les dialogues et la musique des meilleurs (ou des pires) films et dessins animés… de manière totalement improvisée ! Le Maître de cérémonie concocte en secret le programme de la séance.

Préparez-vous à découvrir vos dessins animés préférés, films cultes et autres séries B complètement détournés ! Rigolade assurée pour toute la famille.

Tout public dès 6 ans.

Jérémy SANAGHEAL conception et mise en scène / Steve MARCHESSE création vidéo / Fatima AMMARI, Aurélie BAPST, Mathilde BANDERLY, Anne-Laure CHAUVET, Julien GIGAULT, Christelle LACHAUME, Antoine LE FRERE, Celine LEMARIE, Frederic LENEILLON, Damien MOURGUYE, Lucas PROST, Marie RECHNER, Guillaume ROUSSEL comédien.nes (en alternance) / Anthony BOULCH’, Virginie HAUSER musiciens (en alternance) / Boris COLINO régie / Baptiste MARTY, Madeline CROSNIER diffusion et production.

Réservation au préalable par téléphone, par mail, en mairie ou sur la plateforme Weezevent.

Règlement en espèces ou par chèque sur place et en carte sur Weezevent. .

Salle William-Turner 65 Rue de Bel-Air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 40 18 culture@lecellier.fr

