Le Petit Détournement Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 20:30 – 22:30

Gratuit : non Tarif unique : 12€. Réservation sur le site internet.

Le Petit détournement est un spectacle de doublage d’extraits de films en direct et en impro ! Sur scène, des comédiens de doublage prêtent leur voix à des extraits de films emblématiques, les réinterprétant en direct. Une expérience théâtrale et cinématographique unique mêlant prouesse et humour proposée par la compagnie nantaise «La Poule» et exceptionnellement dédiée à l’animation !Spectacle précédé de deux courts métrages de Nicolas Deveaux 5 Mètres 80 et Amour de vacances (Athleticus – saison 4), en sa présence.Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.extranimation.fr/