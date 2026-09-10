Le petit détournement Le Sabot d’Or Saint-Gilles
samedi 13 mars 2027 · Le Sabot d'Or · Saint-Gilles
Informations pratiques
Le petit détournement Le Sabot d’Or Saint-Gilles Samedi 13 mars 2027, 20h30 Ille-et-Vilaine
De 4 à 12 €
Théâtre d’impro et doublage Un écran, des micros et des extraits de films. Une soirée unique à vivre
Le petit détournement
La poule
Théâtre d’impro et doublage
Un écran, des micros et des extraits de films.
Un maître de cérémonie annonce les thèmes d’improvisation. Des comédiens doubleurs prêtent leur voix à des extraits de films et séries emblématiques, les réinterprétant en direct. Le tout accompagné par un musicien talentueux qui réinvente la bande originale du film projeté. Le tout avec une bonne dose d’humour, de décalages et de créativité…
Chaque représentation est unique car les séquences vidéo sont concoctées spécialement pour chaque évènement, puis dévoilées en même temps aux artistes et au public.
Tout public (+ 8 ans) – 1h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-13T20:30:00.000+01:00
Fin : 2027-03-13T22:00:00.000+01:00
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http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale
Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine
02 99 64 63 27
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