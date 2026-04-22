LE PETIT DETOURNEMENT THEATRE 100 NOMS Nantes
LE PETIT DETOURNEMENT THEATRE 100 NOMS Nantes mercredi 22 avril 2026.
LE PETIT DETOURNEMENT Début : 2026-04-22 à 20:15. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
THEATRE 100 NOMS 21 QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44
À voir aussi à Nantes (44)
- Ateliers de musique électronique pour les ados APO33 Nantes 22 avril 2026
- Anime ton quartier Doulon-Bottière Centre socioculturel Perray-Haluchère – Accoord Nantes 22 avril 2026
- EXPOSITION : « Jeunesse pour l’égalité » Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes 22 avril 2026
- NINO ARIAL – CITE DES CONGRES Nantes 22 avril 2026
- Premier Mercrediner de la saison 2026 !! La Cocotte Solidaire Nantes 22 avril 2026