Le Petit Détournement Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz

4 micros et plusieurs extraits de films la mission des 4 doubleurs du Petit Détournement est de recréer en direct des dialogues sur des images de films récents, classiques, d’action ou d’auteur, grand public ou de genre…

Rendez-vous au Caba’Retz théâtre à Fresnay pour écouter ce doublage orig

A propos du spectacle Le Petit Détournement est inspiré par le succès de son illustre prédécesseur le Grand Détournement, téléfilm français écrit et réalisé en 1993 par Michel Hazanavicius et Dominique Mézerette, racontant la vie inventée d’un John Wayne rebaptisé Georges Abitbol l’Homme le plus classe du monde. A une différence notable près là où tous les dialogues de ce téléfilm avaient été écrits en amont, nos 4 doubleurs et notre musicien du Petit Détournement vont devoir réaliser la prouesse de réinventer des dialogues de manière totalement improvisée. Le succès de ce spectacle est lié à la participation d’improvisateurs chevronnés à un exercice spécifique au doublage improvisé mettre leur imaginaire et leur agilité scénaristique au service de dialogues d’images imposées.

Pratique

tout public à partir de 12 ans

réservation en ligne via Billetweb ici

distribution comédiens en alternance Fatima Ammari-B, Marie Rechner, Aurelie Bapst, Leo Boulay, Aurore Cariou, Kevin Gueguen, Pierre-Arnaud Jacques, Caroline Laurent, Celine Lemarie, Frederic LeNeillon, Damien Mourguye, Guillaume Roussel.

présentation en alternance Jérémy Sanagheal, Marie Rechner, Pierre-Arnaud Jacques

musiciens Anthony Boulch’

création vidéo, montage Emile Trimoreau / Steve Marchesse

régie Boris Colino

Fresnay-en-Retz Caba’Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 40 07 mairie@villeneuvenretz.fr

