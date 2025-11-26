Le petit écran du mercredi Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin
Le petit écran du mercredi
Bricquebec 43bis Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin Manche
Début : 2025-11-26 17:00:00
Nouveau rendez-vous, un mercredi par mois.
Projection d’un film ou d’un dessin animé.
Tout public.
Attention ! Pendant le temps de projection l’accès à l’espace jeunesse est restreint .
Bricquebec 43bis Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 9 61 39 30 97 bibliotheque@bricquebec.fr
