‘Le petit électroménager d’hier’

La chapelle des Arts Rue Carnot Rambervillers Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-04-03 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29 2026-03-30 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03

Exposition dans le cadre de la foire aux têtes de veau. Exposition thématique inédite destinée à mettre en lumière les différents matériels électroménager d’hier de la cuisine, la salle de bains, la lingerie, etc.Tout public

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La chapelle des Arts Rue Carnot Rambervillers 88700 Vosges Grand Est +33 6 31 52 23 44

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English :

Exhibition as part of the calf’s head fair. A unique thematic exhibition highlighting yesterday’s household appliances for the kitchen, bathroom, linen room, etc.

L’événement ‘Le petit électroménager d’hier’ Rambervillers a été mis à jour le 2026-03-24 par OT DE LA REGION DE RAMBERVILLERS