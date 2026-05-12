Le Petit Festival #17 En attendant Jean-Sebastien Bach Place de l’Église Le Cloître-Saint-Thégonnec

Le Cloître-Saint-Thégonnec

Le Petit Festival #17 En attendant Jean-Sebastien Bach

Place de l’Église Eglise Notre Dame Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 21:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Concert proposé dans le cadre de la 17è édition du Petit Festival de Son ar Mein.

Odile Edouard poursuit son exploration des ouvrages pour violon solo antérieurs ou contemporains de Jean-Sébastien Bach. Une invitation au voyage dans l’histoire de la musique puisque, du méconnu Thomas Baltzar (1631-1663) à Georg Philipp Telemann, elle trace des lignes entre Naples et Londres, Venise et Dresde, Weimar, Lübeck ou Salzbourg.

Eminente pédagogue (Conservatoire de Lyon et Centre de Musique Ancienne de Genève), connue comme interprète entre autres au sein des Witches, l’artiste approfondit sans cesse la recherche sur la naissance de la famille du violon avec la création d’un nouvel ensemble de violons Renaissance, Les Sonadori.

Pour le Petit festival, elle offre un moment de pause d’une infinie poésie:la clarté du déploiement des architectures allant de pair avec un profond sens du chant ôte toute aridité à la musique, ouvrant des espaces à l’imagination. De superbes découvertes musicales à la clé ! .

Place de l’Église Eglise Notre Dame Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 7 85 12 40 80

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English : Le Petit Festival #17 En attendant Jean-Sebastien Bach

L’événement Le Petit Festival #17 En attendant Jean-Sebastien Bach Le Cloître-Saint-Thégonnec a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX