LE PETIT FESTIVAL DE LIEURAN-CABRIERES Lieuran-Cabrières
samedi 29 août 2026 · Lieuran-Cabrières
Informations pratiques
Lieuran-Cabrières
LE PETIT FESTIVAL DE LIEURAN-CABRIERES
Rue de l’École publique Lieuran-Cabrières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Les Baladins d’Ici, en partenariat avec la Mairie de Lieuran-Cabrières, organisent la troisième édition du Petit Festival de Lieuran-Cabrières.
Les Baladins d’Ici, en partenariat avec la Mairie de Lieuran-Cabrières, organisent la troisième édition du Petit Festival de Lieuran-Cabrières.
Au programme
11h Le Bal des Valises, spectacle théâtral par la compagnie Les Baladins d’Ici.
12h30 Apéritif et repas.
14h30 Contes en musique C’est quoi l’amour ? Elsa Mauri, conteuse, Julien Mauri, musicien.
16h00 Marie Jeanne Swing, chanson française mais pas que !
17h30 Discours à ma nation, seul en scène de et avec Abdelkarim Douima, compagnie L’Individu.
19h Apéritif et repas animés par Kamil Guiraud.
21h Balèti avec Patin Couffin, de la compagnie du Griffe .
Rue de l’École publique Lieuran-Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 58 30 86 lesbaladinsdici@hotmail.fr
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English : LE PETIT FESTIVAL DE LIEURAN-CABRIERES
Les Baladins d’Ici, in partnership with the Lieuran-Cabrières City Hall, is organizing the third edition of the Petit Festival de Lieuran-Cabrières.
L’événement LE PETIT FESTIVAL DE LIEURAN-CABRIERES Lieuran-Cabrières a été mis à jour le 2026-07-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS