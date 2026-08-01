Informations pratiques

Lieuran-Cabrières

LE PETIT FESTIVAL DE LIEURAN-CABRIERES

Rue de l’École publique Lieuran-Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Les Baladins d’Ici, en partenariat avec la Mairie de Lieuran-Cabrières, organisent la troisième édition du Petit Festival de Lieuran-Cabrières.

Les Baladins d’Ici, en partenariat avec la Mairie de Lieuran-Cabrières, organisent la troisième édition du Petit Festival de Lieuran-Cabrières.

Au programme

11h Le Bal des Valises, spectacle théâtral par la compagnie Les Baladins d’Ici.

12h30 Apéritif et repas.

14h30 Contes en musique C’est quoi l’amour ? Elsa Mauri, conteuse, Julien Mauri, musicien.

16h00 Marie Jeanne Swing, chanson française mais pas que !

17h30 Discours à ma nation, seul en scène de et avec Abdelkarim Douima, compagnie L’Individu.

19h Apéritif et repas animés par Kamil Guiraud.

21h Balèti avec Patin Couffin, de la compagnie du Griffe .

Rue de l’École publique Lieuran-Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 58 30 86 lesbaladinsdici@hotmail.fr

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English : LE PETIT FESTIVAL DE LIEURAN-CABRIERES

Les Baladins d’Ici, in partnership with the Lieuran-Cabrières City Hall, is organizing the third edition of the Petit Festival de Lieuran-Cabrières.

L’événement LE PETIT FESTIVAL DE LIEURAN-CABRIERES Lieuran-Cabrières a été mis à jour le 2026-07-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS